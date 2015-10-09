"Кайрат" озвучил решение по двукратному чемпиону

Футбольный клуб "Кайрат" объявил об уходе 30-летнего российского защитника Егора Сорокина по истечении срока контракта, передают Vesti.kz.

Футболист присоединился к "Кайрату" летом 2024 года и в составе жёлто-чёрных дважды выигрывал чемпионат Казахстана и Суперкубок страны. Его решающий гол в серии послематчевых пенальти с "Селтиком" вывел алматинцев в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

За полтора года в "Кайрате" Сорокин провёл 54 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.

До "Кайрата" Сорокин выступал за "Елимай", "Рубин", "Краснодар", "Нефтехимик", "Актобе" и "Тосно". В своём активе он имеет один матч за сборную России.

