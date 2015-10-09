Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 21:45
 

"Кайрат" расстался с одним из ключевых игроков чемпионского состава

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" расстался с одним из ключевых игроков чемпионского состава ©ФК "Кайрат"

Футбольный клуб "Кайрат" объявил об уходе 29-летнего белорусского полузащитника Валерия Громыко по истечении срока контракта, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Кайрат" объявил об уходе 29-летнего белорусского полузащитника Валерия Громыко по истечении срока контракта, передают Vesti.kz.

Громыко перешёл в "Кайрат" летом 2024 года из кызылординского "Кайсара" и помог команде завоевать золотые медали чемпионата Казахстана.

Новый сезон Громыко начал ярко — с победы над "Актобе" в матче за Суперкубок Казахстана, отметившись голом и результативной передачей. По ходу чемпионата Валерий был одним из ключевых игроков команды, регулярно отмечался результативными действиями, а также вместе с "Кайратом" вышел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

За полтора года в составе "Кайрата" Громыко провёл 57 матчей, забил семь мячей и отдал 15 результативных передач.

В карьере Громыко ещё были российские клубы "Торпедо" (Москва), "Арсенал", а также белорусские БАТЭ, "Шахтёр" и "Минск". С 2019 года вызывается в сборную Беларуси.

Ранее "Кайрат" озвучил решение по двукратному чемпиону.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 января 22:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Вест Хэм Юнайтед
Проголосовало 18 человек

Реклама

Живи спортом!