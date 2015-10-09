"Кайрат" расстался с одним из ключевых игроков чемпионского состава

Футбольный клуб "Кайрат" объявил об уходе 29-летнего белорусского полузащитника Валерия Громыко по истечении срока контракта, передают Vesti.kz.

Громыко перешёл в "Кайрат" летом 2024 года из кызылординского "Кайсара" и помог команде завоевать золотые медали чемпионата Казахстана.

Новый сезон Громыко начал ярко — с победы над "Актобе" в матче за Суперкубок Казахстана, отметившись голом и результативной передачей. По ходу чемпионата Валерий был одним из ключевых игроков команды, регулярно отмечался результативными действиями, а также вместе с "Кайратом" вышел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

За полтора года в составе "Кайрата" Громыко провёл 57 матчей, забил семь мячей и отдал 15 результативных передач.

В карьере Громыко ещё были российские клубы "Торпедо" (Москва), "Арсенал", а также белорусские БАТЭ, "Шахтёр" и "Минск". С 2019 года вызывается в сборную Беларуси.

Ранее "Кайрат" озвучил решение по двукратному чемпиону.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!