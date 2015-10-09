Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Клуб Модрича решил вернуть звезду "Реала". Подробности

Итальянский "Милан" всерьёз нацелился на возвращение Браима Диаса и готов вступить в переговоры с мадридским "Реалом" уже ближайшим летом, передают Vesti.kz.

Итальянский след Браима

Несмотря на интерес со стороны Англии, наиболее активным претендентом на игрока остаётся "Милан" — клуб, с которым у Диаса связаны одни из лучших страниц карьеры.

Марокканец уже выступал за "россонери" на правах аренды из "Реала" с 2020 по 2023 годы. За этот период он стал важной частью команды, завоевал доверие тренеров и любовь болельщиков, а также добился серьёзных успехов. Главным из них стало чемпионство в Серии А — скудетто сезона-2021/22.

Именно эти воспоминания во многом объясняют настойчивое желание "Милана" вернуть игрока на "Сан-Сиро". В Италии считают, что Диас идеально впишется в текущий проект клуба, добавив креатив, вариативность в атаке и лидерские качества.

Позиция "Милана" и "Реала"

По данным Fichajes, "Милан" готов предложить за Браима Диаса около 50 миллионов евро. Хотя эта сумма ниже возможных предложений из АПЛ, в Мадриде не исключают сделку, если сам футболист сделает выбор в пользу возвращения в Италию.

При этом в "Реале" готовы рассматривать и более выгодные варианты: предложения на уровне 60 миллионов евро могут серьёзно повлиять на итоговое решение клуба.


Текущая форма и оценка

В нынешнем сезоне Браим Диас провёл 18 матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается примерно в 35 миллионов евро.

Стоит отметить связь возможного трансфера с фигурой Луки Модрича. Нынешний сезон стал дебютным для 40-летнего хорватского полузащитника в составе "Милана". Обладатель "Золотого мяча"-2018 пополнил ряды "россонери" минувшим летом, перейдя в итальянский клуб на правах свободного агента после ухода из мадридского "Реала".

Именно фактор Модрича, его авторитет и прошлое в Мадриде, может сыграть дополнительную роль в попытке "Милана" вернуть Браима Диаса.

