Арбелоа раскритиковали за решение в "Реале" после жёсткости Алонсо

После вылета из Кубка Испании "Реал" получил дополнительную паузу перед матчами, которая могла быть использована для мини‑предсезонки и улучшения физической формы команды. Однако главный тренер Альваро Арбелоа решил дать игрокам отдых, о котором они просили, передают Vesti.kz.

По информации Cadena SER, после поражения от "Бенфики" футболисты получили день свободного времени, а после игры с "Райо Вальекано" им предоставили 48 часов отдыха.

Антонио Ромеро в эфире El Larguero назвал это решение "немного демагогичным": "Говорят, что команде нужно улучшать физическую форму, а вместо того чтобы использовать паузу после вылета из Кубка, дают игрокам выходные".

Мнение экспертов

Сам Арбелоа ранее отмечал, что пауза в середине недели поможет улучшить физическую форму и провести более эффективные тренировки. Однако всё обстоит иначе.

"Если тренер действительно верит, что может что-то изменить и донести до команды новые задачи, он должен использовать эти дни максимально", — добавил Ромеро.

Клуб придаёт большое значение физической подготовке, но остаётся вопрос: хватит ли времени Арбелоа восполнить этот пробел, учитывая, что физическая форма — один из слабых аспектов "Реала" в этом сезоне.

Футболисты vs тренер: компромисс или уступка?

Журналист Пабло Пинто считает, что разговоры о плохой физической подготовке команды — это типичная отговорка, когда хотят сменить тренера. "Такое мы слышали при Зинедине Зидане, Карло Анчелотти и Хаби Алонсо. Арбелоа просто сдался перед футболистами, потому что жёсткость Хаби стоила ему места", — объясняет Пинто.

В то же время другой журналист Хулио Пулидо видит ситуацию иначе: "Реал" — это групповая терапия, где все обсуждают решения. Возможно, игроки попросили отдых, и тренер решил, что им это нужно".

Напомним, что "Реал" с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на один пункт от лидирующей "Барселоны". 8 февраля "Реал" сыграет на выезде с "Валенсией" в рамках 23-го тура.

