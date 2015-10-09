Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Вчера 11:09
 

Арбелоа раскритиковали за решение в "Реале" после жёсткости Алонсо

Арбелоа раскритиковали за решение в "Реале" после жёсткости Алонсо Альваро Арбелоа. ©Depositphotos/Musiu0

После вылета из Кубка Испании "Реал" получил дополнительную паузу перед матчами, которая могла быть использована для мини‑предсезонки и улучшения физической формы команды. Однако главный тренер Альваро Арбелоа решил дать игрокам отдых, о котором они просили, передают Vesti.kz.

После вылета из Кубка Испании "Реал" получил дополнительную паузу перед матчами, которая могла быть использована для мини‑предсезонки и улучшения физической формы команды. Однако главный тренер Альваро Арбелоа решил дать игрокам отдых, о котором они просили, передают Vesti.kz.

По информации Cadena SER, после поражения от "Бенфики" футболисты получили день свободного времени, а после игры с "Райо Вальекано" им предоставили 48 часов отдыха.

Антонио Ромеро в эфире El Larguero назвал это решение "немного демагогичным": "Говорят, что команде нужно улучшать физическую форму, а вместо того чтобы использовать паузу после вылета из Кубка, дают игрокам выходные".

Мнение экспертов

Сам Арбелоа ранее отмечал, что пауза в середине недели поможет улучшить физическую форму и провести более эффективные тренировки. Однако всё обстоит иначе.

"Если тренер действительно верит, что может что-то изменить и донести до команды новые задачи, он должен использовать эти дни максимально", — добавил Ромеро.

Клуб придаёт большое значение физической подготовке, но остаётся вопрос: хватит ли времени Арбелоа восполнить этот пробел, учитывая, что физическая форма — один из слабых аспектов "Реала" в этом сезоне.

Футболисты vs тренер: компромисс или уступка?

Журналист Пабло Пинто считает, что разговоры о плохой физической подготовке команды — это типичная отговорка, когда хотят сменить тренера. "Такое мы слышали при Зинедине Зидане, Карло Анчелотти и Хаби Алонсо. Арбелоа просто сдался перед футболистами, потому что жёсткость Хаби стоила ему места", — объясняет Пинто.

В то же время другой журналист Хулио Пулидо видит ситуацию иначе: "Реал" — это групповая терапия, где все обсуждают решения. Возможно, игроки попросили отдых, и тренер решил, что им это нужно".

Напомним, что "Реал" с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на один пункт от лидирующей "Барселоны". 8 февраля "Реал" сыграет на выезде с "Валенсией" в рамках 23-го тура.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 22 6 6 10 28-34 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

