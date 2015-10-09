Новый тренер "Реала" принял решение по возвращению Роналду

Мадридский "Реал" окончательно отказался от идеи возвращения Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, руководство клуба уже проинформировало окружение португальского нападающего о том, что его камбэк в сезоне-2026/27 не рассматривается.

По данным источника, решающую роль в этом вопросе сыграл главный тренер клуба Альваро Арбелоа. Именно он занял жёсткую позицию и убедил руководство отказаться от возможного возвращения легенды, несмотря на желание самого Роналду вновь сыграть в Европе и завершить карьеру в Мадриде.

В тренерском штабе опасаются, что даже при готовности Роналду принять второстепенную роль его присутствие может нарушить баланс в раздевалке и создать дополнительное медийное давление.

Речь идёт не о спортивных качествах форварда, а о вопросах иерархии, внимания со стороны прессы и потенциального влияния на молодых игроков.

Сам Роналду разочарован текущей ситуацией в Саудовской Аравии и рассматривает варианты возвращения в Европу. Он по-прежнему считает себя конкурентоспособным и был готов пойти на компромиссы ради "Реала".

Однако в Мадриде сделали выбор в пользу стабильности и нового этапа развития команды.

Напомним, что Роналду пятикратный обладатель "Золотого мяча", один из самых титулованных футболистов в истории. За свою карьеру он успел поиграть за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус", оставив яркий след в каждом из этих клубов.

Ранее стало известно, что мадридский "Реал" рискует потерять сразу двух перспективных футболистов, сумма возможной сделки может составить около 120 миллионов евро.

