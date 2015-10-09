Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 09:11
 

Арбелоа разочаровался в игроке "Реала" и принял решение

Арбелоа разочаровался в игроке "Реала" и принял решение ©Depositphotos.com/Musiu0

Позиции Альваро Каррераса в мадридском "Реале" заметно пошатнулись, сообщают Vesti.kz. Левый защитник не сумел убедить главного тренера команды Альваро Арбелоа и фактически утратил статус игрока основной обоймы.

Как сообщает Diario AS, решающим стал неудачный матч против "Бенфики" в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов, в котором "сливочные" уступили со счётом 2:4.

После этой встречи 22-летний испанец перестал считаться "неприкасаемым". Уже в следующем поединке Ла Лиги с "Райо Вальекано" (2:1) Каррерас остался в запасе и так и не появился на поле.

При этом Арбелоа не полностью доверяет и Франу Гарсии, который рассматривался как альтернатива Каррерасу. По информации источника, наставник чаще делает ставку на Эдуардо Камавингу, используя его на левом фланге обороны.

Французский полузащитник, по мнению тренерского штаба, лучше соответствует игровым требованиям и философии нового рулевого "Реала".


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 22 6 6 10 28-34 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 февраля 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Мальорка
Мальорка
(Пальма-де-Мальорка)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Мальорка
Проголосовало 29 человек

