"Барселона" накопила деньги и готовит покупку чемпиона Европы

Каталонская "Барселона" намерена громко заявить о себе на трансферном рынке и уже этим летом закрыть сделку по центральному защитнику мирового уровня, передают Vesti.kz.

Бастони — приоритет Лапорты и Флика

"Сине-гранатовые" запустили полноценную работу по подписанию игрока миланского "Интера" Алессандро Бастони. По информации Fichajes, 26-летний итальянец стал ключевой целью руководства во главе с президентом Жоаном Лапортой, которое рассчитывает укрепить оборону и вернуть команде статус топ-клуба в Европе.

Будущий главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик настаивает на приобретении левоногого центрбека с высоким качеством паса и умением начинать атаки из глубины поля. Бастони полностью соответствует этим требованиям и рассматривается как идеальный элемент новой оборонительной линии.

Цена вопроса — 80 миллионов евро

После нескольких месяцев скаутинга и осторожных контактов "Барселона" готова сделать конкретный шаг. Сообщается, что клуб подготовил предложение в размере 80 миллионов евро — именно в такую сумму, к слову, Бастони оценивает портал Transfermarkt. Эти деньги каталонцы намерены предложить миланскому "Интеру".

уже достигнуто устное принципиальное соглашение

Лидер обороны и чемпион Европы

Переговоры ведутся максимально аккуратно, чтобы избежать информационных утечек и не спровоцировать рост стоимости трансфера. При этом, по данным источника, между "Барселоной" и представителями футболиста

Алессандро Бастони считается одним из лучших центральных защитников Европы. В текущем сезоне он провёл 28 матчей за "Интер", отметился одним голом и шестью результативными передачами. В 2021 году защитник стал чемпионом Европы в составе сборной Италии, что лишь усиливает его статус на рынке.

Новый этап после финансовых трудностей

Для "Барселоны" этот трансфер может стать символическим: после нескольких лет серьёзных финансовых ограничений клуб демонстрирует готовность снова тратить крупные суммы ради спортивных целей. Подписание Бастони должно стать ключевым элементом проекта Флика и важным шагом в возвращении каталонцев в элиту европейского футбола.

