Криштиану Роналду разочаровался в "Аль-Насре" и готов на радикальный шаг

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду рассматривал уход из "Аль-Насра" на фоне недовольства положением саудовского клуба, сообщают Vesti.kz.

По информации The Touchline, форвард разочарован сложившейся ситуацией в клубе. Роналду считает, что его влияние в "Аль-Насре" снизилось, и он больше не имеет веса для принятия ключевых решений.

Отмечается, что на этом фоне португалец рассматривал возможность расторжения своего контракта с "Аль-Насром".

Ранее сообщалось, что Роналду отказался играть за "Аль-Наср" и объявил бойкот. Форвард выступает за "Аль-Наср" с 2023 года, а его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2027 года.

Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Также в его карьере были лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Сообщалось, что Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

