Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Вчера 16:10
 

Криштиану Роналду разочаровался в "Аль-Насре" и готов на радикальный шаг

  Комментарии

Поделиться
Криштиану Роналду разочаровался в "Аль-Насре" и готов на радикальный шаг ©ФК "Аль-Наср"

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду рассматривал уход из "Аль-Насра" на фоне недовольства положением саудовского клуба, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду рассматривал уход из "Аль-Насра" на фоне недовольства положением саудовского клуба, сообщают Vesti.kz.

По информации The Touchline, форвард разочарован сложившейся ситуацией в клубе. Роналду считает, что его влияние в "Аль-Насре" снизилось, и он больше не имеет веса для принятия ключевых решений.

Отмечается, что на этом фоне португалец рассматривал возможность расторжения своего контракта с "Аль-Насром".

Ранее сообщалось, что Роналду отказался играть за "Аль-Наср" и объявил бойкот. Форвард выступает за "Аль-Наср" с 2023 года, а его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2027 года.


Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Также в его карьере были лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Сообщалось, что Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
Сегодня   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
Балтика
Балтика
(Калининград)
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Балтика
Проголосовало 82 человек

Реклама

Живи спортом!