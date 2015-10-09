Криштиану Роналду отказался играть за "Аль-Наср" и объявил бойкот

Звездный португалец Криштиану Роналду недоволен ситуацией в "Аль-Насре" и отказывается принимать участие в матчах саудовского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на A Bola.

По информации источника, футболиста не устраивает то, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом, по сравнению с конкурентами. Роналду считает, что PIF вредит "Аль-Насру", особенно по сравнению с "Аль-Хилялем", который гораздо активнее на трансферном рынке.

В связи с этим Роналду намерен пропустить матч чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Рияда", который состоится в понедельник (2 февраля).

Известный инсайдер Фабрицио Романо также сообщил, что Роналду не сыграет в ближайщей игре, отметив при этом, что у звезды нет никаких проблем со здоровьем. Вероятно, в скором времени появятся подробности.

Отметим, что помимо "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля", PIF напрямую управляет ещё двумя саудовскими клуба "Аль-Иттихадом" и "Аль-Ахли".

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2027 года.

В нынешнем сезоне Про-Лиги форвард принял участие в 18 встречах, где забил 17 мячей и сделал результативную передачу.

