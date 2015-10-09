Месси начал переговоры с европейским клубом и обозначил условия

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси может вернуться в европейский футбол, передают Vesti.kz.

По информации Boşuna Tıklama, 38-летний футболист был предложен действующему чемпиону Турции - стамбульскому "Галатасараю", и стороны уже обсуждают возможный формат сотрудничества.

Условия Месси

Как сообщает журналист Левент Тюземен, Месси выдвинул ряд конкретных требований. В частности, аргентинец не хочет участвовать в выездных матчах и готов играть исключительно в домашних встречах — речь идёт о 12 играх в Стамбуле.

Контекст и мотивация

Не исключено, что Месси рассматривает вариант краткосрочного этапа в Европе в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. В настоящее время нападающий выступает в МЛС за "Интер Майами", однако на данный момент американо-канадская лига находится на паузе и плотность календаря в Европе могут быть для него более подходящими с точки зрения поддержания оптимальной формы перед главным турниром сборных.

Что дальше

На данный момент официальных заявлений от "Галатасарая" или представителей игрока не поступало. Тем не менее сам факт появления подобной информации уже вызвал широкий резонанс, учитывая статус Месси и его возможное возвращение на европейскую арену.

