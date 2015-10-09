Массовой потасовкой завершился матч клубов Казахстана и Узбекистана

Карагандинский "Шахтер" не смог доиграть контрольный матч против узбекистанского "Андижана", сообщают Vesti.kz.
На 55-й минуте при счете 0:0 на поле началась массовая потасовка после чего, судья принял решение завершить матч.
"Горняки" вышли на матч в таком составе: Шацкий, Богачев, Зубайдилда, Рудосельский, Прокопенко, Айманов, Ахмедов, Калыбаев, Артурулы, Оспанов, Саутов.
В минувшем сезоне "Шахтер" занял четвертое место в первой лиге чемпионата Казахстана и не сумел оформить повышение.
