Первая лига
Сегодня 21:46
 

Массовой потасовкой завершился матч клубов Казахстана и Узбекистана

©ФК "Шахтер"

Карагандинский "Шахтер" не смог доиграть контрольный матч против узбекистанского "Андижана", сообщают Vesti.kz.

На 55-й минуте при счете 0:0 на поле началась массовая потасовка после чего, судья принял решение завершить матч.

"Горняки" вышли на матч в таком составе: Шацкий, Богачев, Зубайдилда, Рудосельский, Прокопенко, Айманов, Ахмедов, Калыбаев, Артурулы, Оспанов, Саутов.

В минувшем сезоне "Шахтер" занял четвертое место в первой лиге чемпионата Казахстана и не сумел оформить повышение.


