Объявлена дата и время матча "Кайрат" - "Тобол" за Суперкубок Казахстана

Стали известны дата и время проведения матча за Суперкубок Казахстана между алматинским "Кайратом" и костанайским "Тоболом", передают Vesti.kz.

Место и время встречи

Встреча между действующим чемпионом казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и обладателем Кубка страны состоится 28 февраля на стадионе "Астана Арена". Начало матча запланировано на 17:00.

История Суперкубка

В 2025 году трофей завоевал "Кайрат", обыграв в столице "Актобе" со счётом 2:0. На сегодняшний день алматинский клуб трижды становился обладателем Суперкубка, столько же раз трофей доставался костанайскому "Тоболу".

