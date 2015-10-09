Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 15:00
 

Объявлена дата и время матча "Кайрат" - "Тобол" за Суперкубок Казахстана

Объявлена дата и время матча "Кайрат" - "Тобол" за Суперкубок Казахстана ©qfl.kz

Стали известны дата и время проведения матча за Суперкубок Казахстана между алматинским "Кайратом" и костанайским "Тоболом", передают Vesti.kz.

Стали известны дата и время проведения матча за Суперкубок Казахстана между алматинским "Кайратом" и костанайским "Тоболом", передают Vesti.kz.

Место и время встречи

Встреча между действующим чемпионом казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и обладателем Кубка страны состоится 28 февраля на стадионе "Астана Арена". Начало матча запланировано на 17:00.

История Суперкубка

В 2025 году трофей завоевал "Кайрат", обыграв в столице "Актобе" со счётом 2:0. На сегодняшний день алматинский клуб трижды становился обладателем Суперкубка, столько же раз трофей доставался костанайскому "Тоболу".


