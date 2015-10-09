Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сегодня 20:59
 

Легенда "Кайрата" хотел бы подписать Месси в клуб Алипа

Бывший нападающий "Кайрата", "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин высказался о возможном переходе форварда Джона Дурана в санкт-петербургский клуб, сообщают Vesti.kz.

Ранее СМИ сообщили, что "Зенит" планирует оформить аренду Дурана с последующим правом выкупа, сумма которого может достичь 40 миллионов евро.

"Я не знаю, кто такой Джон Дуран и где он играл. Не могу ничего сказать. Если бы была возможность, подписал бы в "Зенит" Месси. Я бы от такого игрока не отказывался. Он бы усилил команду и принёс чемпионство", — приводит слова Аршавина "РБ Спорт".

Напомним, Аршавин выступал за "Кайрат" с 2016 по 2018 год, завершив в алматинском клубе карьеру футболиста.

В составе "Зенита" играет капитан сборной Казахстана Нуралы Алип

Добавим, что 38-летний Лионель Месси с лета 2023 года выступает за "Интер Майами". За это время аргентинский нападающий провёл 88 матчей во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 44 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца 2028 года, а рыночная стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

