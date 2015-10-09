Нани? "Актобе" представил состав на вторые сборы

Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
ФК "Актобе" объявил состав на вторые предсезонные сборы, которые пройдут в Турции, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

В список болгарского специалиста Николая Костова не попал звездный новичок "красно-белых" экс-игрок сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Нани.

Состав "Актобе":

Вратари: Александр Заруцкий, Игорь Трофимец, Саятхан Кусаинов, Парасат Корганбаев;

Защитники: Багдат Каиров, Талгат Кусяпов, Иван Ордец, Темирлан Ерланов, Адильхан Танжариков, Тимур Досмагамбетов;

Полузащитники: Георгий Жуков, Еркебулан Сейдахмет, Аян Байдаулетов, Арман Кенесов, Никита Корзун, Агустин Пасторица, Айдын Желькович, Марио Рабиу;

Нападающие: Мирам Кикбаев, Артур Шушеначев, Даниэль Соса, Айбар Абдулла.


Напомним, Нани был представлен в качестве игрока "Актобе" в январе.

Португалец в составе "Манчестер Юнайтед" становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.

