Тремя голами обернулся матч клубов Алипа и Зайнутдинова

"Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл московское "Динамо" в матче Зимнего Кубка РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Матч в Абу-Даби завершился со счетом 2:1 в пользу "Зенита". Питерский клуб вышел вперед на 33-й минуте благодаря голу Александра Ерохина.

"Динамо" отыгралось на 59-й минуте после гола Бителло.

Победу "Зениту" на 76-й минуте принес Нино.

Отметим, что капитан сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе "Зенита". Защитник национальной команды был заменен на 63-й минуте.

Еще один игрок сборной Казахстана, полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, не был включён в заявку "Динамо". Он по-прежнему находится вне общей группы команды.

В другом матче московский ЦСКА сыграет с "Краснодаром". 6 февраля состоятся матчи: ЦСКА - Динамо, "Краснодар" - "Зенит". 10 февраля сыграют "Зенит" - ЦСКА, "Динамо" - "Краснодар".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!