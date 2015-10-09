Президент ФИФА принял решение по России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о возможном пересмотре решения об отстранении сборной России от международных турниров, фактически выступив за снятие действующего запрета, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

"Мы обязаны это сделать (рассмотреть вопрос об отмене отстранения сборной России от международных турниров). Определённо. Этот запрет ничего не дал, он лишь породил ещё больше разочарования и ненависти. Возможность для девочек и мальчиков из России игра в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу", — цитирует слова Инфантино Sky News.

Позиция ФИФА

Глава международной федерации подчеркнул, что ФИФА следует задуматься об изменении собственных регламентов. По его мнению, в уставе организации должно быть чётко закреплено положение, запрещающее отстранять страны от участия в футбольных соревнованиях по политическим причинам.

Контекст ситуации

Сборная России и российские клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года и по-прежнему не принимают участия в официальных международных соревнованиях.

