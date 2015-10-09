Стало известно о состоянии Зайнутдинова и его будущем в "Динамо"

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов ведёт подготовку к рестарту чемпионата России в составе московского "Динамо", однако он может пропустить первые официальные матчи в этом году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент Зайнутдинов по-прежнему находится вне общей группы команды и тренируется по индивидуальной программе. Когда Бахтиёр сможет возобновить полноценные тренировки, неизвестно. Ранее сам игрок сообщал, что он, возможно, вернётся в общую группу во время второго сбора, однако этого не произошло.

Успеет ли Зайнутдинов набрать необходимые игровые кондиции к рестарту сезона, тоже неизвестно. "Динамо" завершило первую половину чемпионата России на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В первом матче после возобновления сезона столичный клуб 1 марта примет самарские "Крылья Советов".

Напомним, что Зайнутдинов стал игроком "Динамо" в конце июля 2025 года. За это время он провёл десять матчей за клуб во всех турнирах, получив одну жёлтую карточку.

В прошлом году он провёл только две встречи в футболке сборной Казахстана, забив один гол.

