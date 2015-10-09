Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 22:12
 

Арбелоа нашёл в "Реале" идеального футболиста: он играет без замен

  Комментарии

Поделиться
Арбелоа нашёл в "Реале" идеального футболиста: он играет без замен ©x.com/realmadrid

Винисиус Жуниор продолжает впечатлять при Альваро Арбелоа, ни разу не покидая поле досрочно, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Винисиус Жуниор продолжает впечатлять при Альваро Арбелоа, ни разу не покидая поле досрочно, сообщают Vesti.kz.

Вингер "Реала" отметился голом в победном матче Ла Лиги против "Райо Вальекано" (2:1). За шесть игр под руководством Арбелоа бразилец неизменно выходил в стартовом составе и играл полностью, не будучи заменённым.

На этом отрезке Винисиус забил два гола и сделал две результативные передачи, включая три очка (1+2) в разгроме "Монако" в Лиге чемпионов (6:1) 20 января.

Для сравнения: при Хаби Алонсо в стартовом составе "Реала" Винисиус покидал поле в 15 из 23 матчей.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
16 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
17 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Пальма-де-Мальорка   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 февраля 01:00   •   не начат
Мальорка
Мальорка
(Пальма-де-Мальорка)
- : -
Севилья
Севилья
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Мальорка
Ничья
Севилья
Проголосовало 67 человек

Реклама

Живи спортом!