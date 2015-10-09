Звезда ПСЖ согласился на переход в "Реал": известна рекордная сумма

Мадридский "Реал" включил португальского полузащитника французского "Пари Сен-Жермен" Витора Феррейру, более известного как Витинья, в список приоритетных целей на летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Столкнувшись с первоначальным отказом ПСЖ, руководство "королевского клуба" готово на масштабный финансовый манёвр, чтобы заполучить талантливого плеймейкера. По данным Fichajes, сумма трансфера может достигнуть 150 миллионов евро, что станет рекордным входящим переходом в истории "сливочных".

Окружение Витиньи, как сообщает источник, уже дало предварительное согласие на переход, что ускоряет переговорный процесс. Мадридский клуб видит в португальском хавбеке ключевого игрока для реализации своего спортивного проекта, способного вести команду в позиционных атаках и управлять комбинационной игрой.

В текущем сезоне Витинья провёл 31 матч за ПСЖ во всех турнирах, забил шесть голов и отдал десять результативных передач, демонстрируя стабильную результативность и влияние на игру команды. На данный момент портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в 110 миллионов евро.

