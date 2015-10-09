Чемпион АПЛ стал фаворитом на трансфер Лионеля Месси

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" рассматривает вариант с краткосрочной арендой аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси во время межсезонья МЛС, передают Vesti.kz.

Европейская пауза ради ЧМ-2026

Как сообщает Sport со ссылкой на источники из Англии, несколько европейских клубов изучают возможность пригласить Лионеля Месси на короткий срок — до старта нового сезона МЛС в марте. Такой сценарий выглядит логичным на фоне предстоящего чемпионата мира-2026: переход в Европу позволил бы аргентинцу поддерживать оптимальную игровую форму на высоком уровне перед главным турниром четырёхлетия.

"Ливерпуль" — среди главных претендентов

На фоне общего интереса именно "Ливерпуль" считается одним из наиболее серьёзных кандидатов на реализацию этой идеи. "Красные", являющиеся действующим чемпионом английской Премьер-лиги, располагают как спортивным статусом, так и инфраструктурой, способной привлечь звёздного футболиста даже на краткосрочный период.

Конкуренция сохраняется

При этом отмечается, что "Ливерпуль" — не единственный клуб, задумывающийся о подобном ходе. Несколько европейских команд также рассматривают вариант приглашения Месси до начала сезона МЛС, однако именно мерсисайдцы на данный момент выглядят наиболее активной стороной в потенциальной гонке за аргентинца.

