Англия
Сегодня 15:50
 

Чемпион АПЛ стал фаворитом на трансфер Лионеля Месси

  Комментарии


Лионель Месси. ©ФК "Интер Майами"

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" рассматривает вариант с краткосрочной арендой аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси во время межсезонья МЛС, передают Vesti.kz.



Европейская пауза ради ЧМ-2026

Как сообщает Sport со ссылкой на источники из Англии, несколько европейских клубов изучают возможность пригласить Лионеля Месси на короткий срок — до старта нового сезона МЛС в марте. Такой сценарий выглядит логичным на фоне предстоящего чемпионата мира-2026: переход в Европу позволил бы аргентинцу поддерживать оптимальную игровую форму на высоком уровне перед главным турниром четырёхлетия.

"Ливерпуль" — среди главных претендентов

На фоне общего интереса именно "Ливерпуль" считается одним из наиболее серьёзных кандидатов на реализацию этой идеи. "Красные", являющиеся действующим чемпионом английской Премьер-лиги, располагают как спортивным статусом, так и инфраструктурой, способной привлечь звёздного футболиста даже на краткосрочный период.

Конкуренция сохраняется

При этом отмечается, что "Ливерпуль" — не единственный клуб, задумывающийся о подобном ходе. Несколько европейских команд также рассматривают вариант приглашения Месси до начала сезона МЛС, однако именно мерсисайдцы на данный момент выглядят наиболее активной стороной в потенциальной гонке за аргентинца.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
3 Манчестер Сити 19 13 2 4 43-17 41
4 Ливерпуль 19 10 3 6 30-26 33
5 Челси 19 8 6 5 32-21 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33-29 30
7 Сандерленд 19 7 8 4 20-18 29
8 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
9 Эвертон 19 8 4 7 20-20 28
10 Брентфорд 19 8 3 8 28-26 27
11 Кристал Пэлас 19 7 6 6 22-21 27
12 Фулхэм 19 8 3 8 26-27 27
13 Тоттенхэм Хотспур 19 7 5 7 27-23 26
14 Ньюкасл Юнайтед 19 7 5 7 26-24 26
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 19 5 6 8 25-32 21
17 Ноттингем Форест 20 5 3 12 19-33 18
18 Вест Хэм Юнайтед 20 3 5 12 21-41 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Суперкубок Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Финал, мужчины
6 января 01:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Марсель Олимпик
Проголосовало 187 человек

