Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 21:35
 

Капитан "Ливерпуля" предложил свои услуги "Реалу"

  Комментарии

Поделиться
Капитан "Ливерпуля" предложил свои услуги "Реалу" Вирджил ван Дейк. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Капитан "Ливерпуля" и защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассматривал возможность продолжения карьеры в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

Поделиться

Капитан "Ливерпуля" и защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассматривал возможность продолжения карьеры в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

По информации Marca, представители нидерландского футболиста в прошлом сезоне сами вышли на руководство "Королевского клуба" с предложением обсудить потенциальный трансфер. Однако в Мадриде не проявили интереса к кандидатуре опытного защитника.

Почему сделка не состоялась

В "Реале" приняли решение отказаться от варианта с ван Дейком, сделав ставку на омоложение линии обороны. В итоге мадридцы предпочли инвестировать в 20-летнего испанца Дина Хёйсена, которого рассматривают как проект на долгосрочную перспективу.

Контракт с "Ливерпулем"

Лишь после отказа со стороны испанского гранда ван Дейк согласился продлить контракт с "Ливерпулем". Новое соглашение было подписано в апреле 2025 года и действует до конца сезона-2026/27.

Текущий сезон

В нынешнем сезоне капитан "красных" остаётся ключевой фигурой в команде: он провёл 25 матчей во всех турнирах и забил два мяча, продолжая играть важную роль в оборонительных построениях "Ливерпуля".

"Ливерпуль" объявил об увольнении тренера из-за результатов команды

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
3 Манчестер Сити 19 13 2 4 43-17 41
4 Ливерпуль 19 10 3 6 30-26 33
5 Манчестер Юнайтед 20 8 7 5 34-30 31
6 Челси 19 8 6 5 32-21 30
7 Сандерленд 19 7 8 4 20-18 29
8 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
9 Эвертон 19 8 4 7 20-20 28
10 Брентфорд 19 8 3 8 28-26 27
11 Кристал Пэлас 19 7 6 6 22-21 27
12 Фулхэм 19 8 3 8 26-27 27
13 Тоттенхэм Хотспур 19 7 5 7 27-23 26
14 Ньюкасл Юнайтед 19 7 5 7 26-24 26
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 20 5 7 8 26-33 22
17 Ноттингем Форест 20 5 3 12 19-33 18
18 Вест Хэм Юнайтед 20 3 5 12 21-41 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 22:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Челси
Проголосовало 360 человек

Реклама

Живи спортом!