Капитан "Ливерпуля" предложил свои услуги "Реалу"

Капитан "Ливерпуля" и защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассматривал возможность продолжения карьеры в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

По информации Marca, представители нидерландского футболиста в прошлом сезоне сами вышли на руководство "Королевского клуба" с предложением обсудить потенциальный трансфер. Однако в Мадриде не проявили интереса к кандидатуре опытного защитника.

Почему сделка не состоялась

В "Реале" приняли решение отказаться от варианта с ван Дейком, сделав ставку на омоложение линии обороны. В итоге мадридцы предпочли инвестировать в 20-летнего испанца Дина Хёйсена, которого рассматривают как проект на долгосрочную перспективу.

Контракт с "Ливерпулем"

Лишь после отказа со стороны испанского гранда ван Дейк согласился продлить контракт с "Ливерпулем". Новое соглашение было подписано в апреле 2025 года и действует до конца сезона-2026/27.

Текущий сезон

В нынешнем сезоне капитан "красных" остаётся ключевой фигурой в команде: он провёл 25 матчей во всех турнирах и забил два мяча, продолжая играть важную роль в оборонительных построениях "Ливерпуля".

