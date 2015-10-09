Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Европа или МЛС? Стал известен новый клуб Бензема

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" подписал контракт с французским нападающим Каримом Бензема, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Ягыза Сабунджуоглу.

По информации источника, соглашение рассчитано на полтора года.

Ранее Бензема отказался выходить на поле в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада", выражая недовольство предложенными условиями контракта. По данным СМИ, форвард рассматривал вариант возвращения в Европу или перехода в МЛС.

Ранее в прессе сообщалось, что против трансфера Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль" выступал Криштиану Роналду, игрок "Аль-Насра". Напомним, что все эти клубы — "Аль-Наср", "Аль-Иттихад", "Аль-Хиляль" и "Аль-Ахли" — находятся под управлением Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

