Роналду может уйти в новый клуб за 50 миллионов после скандала в "Аль-Насре"

Капитан сборной Португалии и форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассматривает вариант ухода из Саудовской Аравии на фоне конфликта с руководством и недовольства политикой клуба, передают Vesti.kz.
Недовольство позицией фонда
По информации португальского издания Record, 40-летний нападающий разочарован отношением к клубу со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), который контролирует четыре ведущие команды страны — "Аль-Наср", "Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли".
Роналду считает, что фонд сознательно ограничивает трансферную активность "Аль-Насра", в то время как конкуренты получают серьёзное усиление. По мнению португальца, это напрямую мешает команде бороться за чемпионский титул.
Трансферы и борьба за титул
Несмотря на пассивность на рынке, "Аль-Наср" продолжает гонку за золотые медали и отстаёт от лидирующего "Аль-Хиляля" всего на одно очко. Тем не менее Роналду убеждён, что при равных условиях клуб мог бы иметь более серьёзные шансы на чемпионство.
Возможный уход и сумма выкупа
Сообщается, что сумма выкупа контракта 39-летнего форварда составляет 50 миллионов евро. В качестве потенциальных направлений продолжения карьеры рассматриваются МЛС и европейские клубы.
Протест Роналду
Источники утверждают, что именно внутренний конфликт стал причиной отсутствия Роналду в матче 20-го тура Про-Лиги против "Эр-Рияда" (1:0). Таким образом футболист решил выразить протест, посчитав происходящее несправедливым.
Личные цели и вклад в саудовский футбол
При этом Роналду по-прежнему нацелен на завоевание своего первого титула в Саудовской Аравии и достижение символической отметки в 1000 голов за карьеру. Он также подчёркивает, что сыграл ключевую роль в росте интереса к саудовскому футболу и согласился стать послом чемпионата мира 2034 года, который пройдёт в королевстве.
