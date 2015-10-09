"Аль-Наср" принял неожиданное решение после бойкота Роналду

Стало известно, почему тренер и футболисты "Аль-Насра" не принимали участие в традиционных медиа-обязательствах до и после матча чемпионата Саудовской Аравии с "Эр-Риядом" (1:0), сообщают Vesti.kz.

По информации A Bola, руководство "Аль-Насра" запретило игрокам и тренеру давать интервью. Так, Жорже Жезуш не появился ни на традиционном флеш-интервью перед матчами саудовской лиги, ни на послематчевой пресс-конференции после игры с "Эр-Риядом".

Отмечается, что отказ от проведения пресс-конференции может обойтись португальскому специалисту штрафом в 6,7 тысячи евро.

Это происходит на фоне бойкота Криштиану Роналду, который недоволен работой "Аль-Насра" и отказался выходить на матч с "Эр-Риядом".

Ранее стало известно, что Роналду может покинуть "Аль-Наср".

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2027 года.

В нынешнем сезоне Про-Лиги португалец принял участие в 18 встречах, где забил 17 мячей и сделал результативную передачу.

