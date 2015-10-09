Почему обладатель "Золотого мяча" выбрал новый клуб: раскрыты подробности

Переход Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль" стал одной из самых обсуждаемых тем в саудовском футболе, передают Vesti.kz.

Закулисье этой сделки приоткрыл исполнительный директор лидера Саудовской Про-лиги Эстеве Кальсада.

По его словам, в клубе не сомневались в целесообразности приглашения французского форварда, несмотря на возраст игрока.

"Мы говорим о футболисте высочайшего уровня — даже если ему 38 лет. Бензема был свободен, и мы просто не могли упустить такую возможность. Мы очень довольны тем, что все получилось", — цитируют Кальсада Foot Mercato.

Он подчеркнул, что в "Аль-Хиляле" предпочитают не вдаваться в детали переговоров, однако дал понять, что ключевым фактором стало желание самого Бензема продолжить карьеру в большом, амбициозном клубе.

"Карим хотел играть в команде, которая является топовой не только в Саудовской Аравии, но и на азиатской арене. Наш клуб соответствует этому статусу — достаточно вспомнить выход в четвертьфинал клубного чемпионата мира в прошлом году", — добавил функционер.

Сама сделка, по словам Кальсады, была оформлена в рекордно короткие сроки – весь процесс занял около 48 часов.

"Это было прежде всего спортивное решение, но при этом оно полностью вписывается и в наши долгосрочные коммерческие планы", — сказал представитель "Аль-Хиляля".

Ранее стало известно, что Карим Бензема, обладатель "Золотого мяча"-2022, отказался продлевать контракт с "Аль-Иттихадом", за который выступал с лета 2023 года. После этого стороны договорились о расставании, и французский нападающий сменил клуб, при этом оставшись в чемпионате Саудовской Аравии.

Также его переход в "Аль-Хиляль" вызвал недовольство у форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду — бывшего партнера Бензема по атаке мадридского "Реала".

