Европа или МЛС? Бензема намерен покинуть Саудовскую Аравию

Нападающий саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема близок к уходу из клуба и уже принял принципиальное решение сменить команду, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает ESPN, 38-летний французский форвард рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами Саудовской Аравии — в Европе или МЛС.

Действующий контракт Бензема с "Аль-Иттихадом" истекает ближайшим летом, и продлевать соглашение футболист не планирует. Ранее сообщалось, что нападающий даже отказался выходить на поле, сочтя условия нового контракта недостаточно уважительными.

В текущем сезоне Бензема принял участие в 21 матче во всех турнирах и отметился 16 забитыми мячами. После 18 туров "Аль-Иттихад" занимает шестое место в таблице Саудовской Про-лиги, набрав 31 очко.





