Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Вчера 23:09
 

Казахстанский вратарь отразил пенальти и стал героем кубкового матча в Европе

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский вратарь отразил пенальти и стал героем кубкового матча в Европе Стас Покатилов. ©ФК "Сабах"

Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов стал ключевой фигурой первого матча четвертьфинала Кубка Азербайджана, в котором его "Сабах" сыграл вничью с "Габалой", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов стал ключевой фигурой первого матча четвертьфинала Кубка Азербайджана, в котором его "Сабах" сыграл вничью с "Габалой", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Масазыре (Азербайджан) и завершилась без забитых мячей — 0:0. Казахстанский вратарь, который является капитаном "Сабаха", провёл на поле все 90 минут и во многом обеспечил положительный результат для своей команды.

Кульминационным моментом стал эпизод на 29-й минуте: арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, однако Покатилов блестяще парировал удар нападающего "Габалы" Доми Массумо, сохранив свои ворота "сухими".

Ответный поединок между командами состоится 3 марта, где определится обладатель путёвки в полуфинал турнира.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
6 февраля 21:15   •   не начат
Краснодар
Краснодар
(Краснодар)
- : -
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
Кто победит в основное время?
Краснодар
Ничья
Зенит
Проголосовало 84 человек

Реклама

Живи спортом!