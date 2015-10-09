Казахстанский вратарь отразил пенальти и стал героем кубкового матча в Европе

Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов стал ключевой фигурой первого матча четвертьфинала Кубка Азербайджана, в котором его "Сабах" сыграл вничью с "Габалой", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Масазыре (Азербайджан) и завершилась без забитых мячей — 0:0. Казахстанский вратарь, который является капитаном "Сабаха", провёл на поле все 90 минут и во многом обеспечил положительный результат для своей команды.

Кульминационным моментом стал эпизод на 29-й минуте: арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, однако Покатилов блестяще парировал удар нападающего "Габалы" Доми Массумо, сохранив свои ворота "сухими".

Ответный поединок между командами состоится 3 марта, где определится обладатель путёвки в полуфинал турнира.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!