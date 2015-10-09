Топ-клуб опережает "Реал" в гонке за перспективного хавбека Европы

Клубы английской премьер-лиги вступили в борьбу за полузащитника АЗ Кеса Смита, передают Vesti.kz.

По информации CaughtOffside, именно Англия считается наиболее вероятным направлением для одного из самых перспективных молодых хавбеков Европы.

20-летний футболист уже попал в сферу интересов "Арсенала", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Все три клуба изучали возможность трансфера Смита в ходе январского трансферного окна, однако конкретных договорённостей достигнуто не было.

Смит стремительно прогрессирует в Эредивизи, уверенно действуя как в роли опорного полузащитника, так и при подключениях к атакам. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч за АЗ во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Сообщается, что "Ливерпуль" уже провёл предварительные переговоры с представителями игрока, тогда как "Арсенал" рассматривает вариант с трансфером летом 2026 года. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, продолжает наблюдать за ситуацией и может активироваться уже ближайшим летом, пересматривая варианты усиления средней линии.

Ранее также была информация об интересе к игроку со стороны мадридского "Реала", но, как видно, "Ливерпуль" более настойчив и стремится подписать игрока, рыночная стоимость которого, по данным Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.

