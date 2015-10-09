"Хартс" исключил Чеснокова из состава и поплатился сенсацией

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков третий раз подряд не попал в заявку "Хартса", который потерпел сенсационное поражение на выезде от "Сент-Миррена" в 25-м туре шотландской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Пейсли и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 88-й минуте забил Мигел Фреклтон. При этом гости с 29-й минуты играли в меньшинстве после удаления Крэйга Холкетта.

Несмотря на неожиданное поражение, "Хартс" с 54 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как "Сент-Миррен" идёт на девятой строчке, имея 23 балла.

Ранее главный тренер "Хартса" Дерек Макиннес заявил, что Ислам Чесноков пока не готов играть, так как ему необходимо набрать оптимальные кондиции.

Казахстанец стал игроком "Хартса" 6 января, подписав контракт до 30 июня 2028 года. До этого он с 2023 года выступал за костанайский "Тобол". Также в его карьере были белорусская "Белшина" и устькаменогорский "Алтай".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!