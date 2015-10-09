Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Вчера 08:31
 

"Хартс" исключил Чеснокова из состава и поплатился сенсацией

  Комментарии

Поделиться
"Хартс" исключил Чеснокова из состава и поплатился сенсацией ©instagram.com/heartofmidlothianfc

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков третий раз подряд не попал в заявку "Хартса", который потерпел сенсационное поражение на выезде от "Сент-Миррена" в 25-м туре шотландской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков третий раз подряд не попал в заявку "Хартса", который потерпел сенсационное поражение на выезде от "Сент-Миррена" в 25-м туре шотландской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Продолжение
"Зенит" Нуралы Алипа официально объявил об уходе защитника
Вчера 20:35  
"Астана" одержала первую победу в 2026 году: матч завершился пятью голами
Вчера 20:55  
"Астана" сделала заявление по Бахтиёру Зайнутдинову
Вчера 22:40  
Казахстанский вратарь отразил пенальти и стал героем кубкового матча в Европе
Вчера 23:09  

Встреча прошла в Пейсли и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 88-й минуте забил Мигел Фреклтон. При этом гости с 29-й минуты играли в меньшинстве после удаления Крэйга Холкетта.

Несмотря на неожиданное поражение, "Хартс" с 54 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как "Сент-Миррен" идёт на девятой строчке, имея 23 балла.

Ранее главный тренер "Хартса" Дерек Макиннес заявил, что Ислам Чесноков пока не готов играть, так как ему необходимо набрать оптимальные кондиции.

Казахстанец стал игроком "Хартса" 6 января, подписав контракт до 30 июня 2028 года. До этого он с 2023 года выступал за костанайский "Тобол". Также в его карьере были белорусская "Белшина" и устькаменогорский "Алтай".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
6 февраля 21:15   •   не начат
Краснодар
Краснодар
(Краснодар)
- : -
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
Кто победит в основное время?
Краснодар
Ничья
Зенит
Проголосовало 84 человек

Реклама

Живи спортом!