"Астана" сделала заявление по Бахтиёру Зайнутдинову

Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана и защитник московского "Динамо" Бахтиёр Зайнутдинов посетил контрольный матч "Астаны" во время учебно-тренировочных сборов команды в ОАЭ, передают Vesti.kz.

Пресс-служба столичного клуба опубликовала в социальных сетях совместное фото главного тренера Григория Бабаяна с одним из лидеров национальной сборной, сопроводив публикацию подписью:

"Во время сегодняшнего матча встретили особенного гостя".

В этот день, 4 февраля, "Астана" провела первый товарищеский матч на сборах в ОАЭ, одержав победу над местным клубом "Арабиан Фэлконс" со счётом 3:2. Примечательно, что подготовку к сезону в Дубае также проходит и московское "Динамо", за которое выступает Зайнутдинов.

Напомним, Зайнутдинов перешёл в "Динамо" из турецкого "Бешикташа" летом 2025 года. Осенью того же года он получил травму в матче 13-го тура РПЛ против "Зенита" (1:2) и с тех пор не выходил на поле. В настоящее время казахстанский футболист продолжает восстановление и тренируется по индивидуальной программе.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!