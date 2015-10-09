Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Астана" одержала первую победу в 2026 году: матч завершился пятью голами

Футбольный клуб "Астана" провёл товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Дубае (ОАЭ), встретившись с клубом "Арабиан Фэлконс" из Второй лиги ОАЭ — третьего по значимости дивизиона страны, передают Vesti.kz.

Футбольный клуб "Астана" провёл товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Дубае (ОАЭ), встретившись с клубом "Арабиан Фэлконс" из Второй лиги ОАЭ — третьего по значимости дивизиона страны, передают Vesti.kz.

Игра завершилась победой казахстанской команды со счётом 3:2. Голами в составе столичной команды отметились Марин Томасов, Рамазан Каримов и Арсен Ахметов, обеспечивший победный результат.

Напомним, что в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) подопечные Григория Бабаяна набрали 57 очков и завоевала серебряные медали чемпионата Казахстана. Этот товарищеский матч стал первым в 2026 году для "Астаны".


