"Зенит" Нуралы Алипа официально объявил об уходе защитника

Санкт-петербургский "Зенит" на правах аренды отправил в сербскую "Црвену Звезду" защитника Страхиню Эраковича, передают Vesti.kz.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Эракович является воспитанником "Црвены Звезды", где находился с 2010 по 2023 год, после чего перешёл в "Зенит". Действующий контракт сербского защитника с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне серб провёл 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 7,5 миллиона евро (4,4 миллиарда тенге).

Отметим, что на позиции Эраковича в составе "Зенита" также регулярно выступает капитан сборной Казахстана Нуралы Алип, который остаётся ключевым игроком обороны команды.

