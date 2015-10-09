Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 07:31
 

Роналду недоволен? В саудовском клубе открыто высказались о переходе Бензема

Генеральный директор "Аль-Хиляля" Эстеве Кальсада прокомментировал резонансные слухи вокруг перехода Карима Бензема, в которых фигурировало имя Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Ранее в СМИ появлялась информация, что звезда "Аль-Насра" якобы пытался повлиять на срыв трансфера француза, считая его переход в "Аль-Хиляль" ударом по принципам честной конкуренции в саудовском чемпионате.

Несмотря на возможное недовольство португальца, сделка была доведена до конца. По словам Кальсады, клуб воспользовался редкой возможностью заполучить форварда мирового уровня.

"Почему он злится? Это лучше спросить у него самого. Нам представилась уникальная возможность, поскольку мы искали нападающего, а Бензема — обладатель "Золотого мяча" и футболист с исключительным талантом. К тому же ему не потребовалось время на адаптацию к нашему чемпионату, всё идеально сработало для нас, и мы уже видим коммерческий эффект", — приводит слова Кальсады Footmercato.

Напомним, Бензема выступает в Саудовской Аравии с лета 2023 года, когда покинул мадридский "Реал" и перебрался на Ближний Восток.

