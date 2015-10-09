Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 19:07
 

Тревожные новости из "Барселоны": что случилось с Рафиньей

Пресс-служба "Барселоны" сообщила свежие новости о состоянии нападающего Рафиньи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразильский форвард был вынужденно заменён в недавнем матче с "Эльче" из-за возникшего дискомфорта. Медицинское обследование подтвердило у игрока растяжение приводящей мышцы бедра.

В связи с повреждением Рафинья пропустит кубковую встречу с "Альбасете", которая состоится во вторник, 3 февраля. Ожидается, что уже через неделю один из лидеров "сине-гранатовых" вернётся в общую группу.

В текущем сезоне капитан каталонцев принял участие в 22 матчах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

