Тревожные новости из "Барселоны": что случилось с Рафиньей

Пресс-служба "Барселоны" сообщила свежие новости о состоянии нападающего Рафиньи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразильский форвард был вынужденно заменён в недавнем матче с "Эльче" из-за возникшего дискомфорта. Медицинское обследование подтвердило у игрока растяжение приводящей мышцы бедра.

В связи с повреждением Рафинья пропустит кубковую встречу с "Альбасете", которая состоится во вторник, 3 февраля. Ожидается, что уже через неделю один из лидеров "сине-гранатовых" вернётся в общую группу.

В текущем сезоне капитан каталонцев принял участие в 22 матчах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

𝗜𝗡𝗝𝗨𝗥𝗬 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘

Raphinha is suffering from an overload in the adductor muscle of his right leg.



As a precaution, he will miss tomorrow’s match against Albacete, and his recovery period is expected to be one week. pic.twitter.com/cRyjRFVRz1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2026

