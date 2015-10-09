Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 18:20
 

Принёсший Испании победу на Евро нападающий согласился перейти в "Барселону"

  Комментарии

Поделиться
Принёсший Испании победу на Евро нападающий согласился перейти в "Барселону" Микель Оярсабаль. ©Depositphotos/Musiu0

Каталонская "Барселона" вновь проявляет интерес к капитану "Реал Сосьедада" и нападающему сборной Испании Микелю Оярсабалю, передают Vesti.kz.

Поделиться

Каталонская "Барселона" вновь проявляет интерес к капитану "Реал Сосьедада" и нападающему сборной Испании Микелю Оярсабалю, передают Vesti.kz.

Позиция "Барселоны"

По данным Fichajes, баскский футболист уже не первый год находится в поле зрения "сине-гранатовых", однако теперь, с учётом текущей спортивной ситуации и кадровых потребностей клуба, его кандидатура рассматривается как реально осуществимый вариант.

В руководстве каталонского клуба считают, что потенциальная сделка по Оярсабалю может оказаться более выгодной по сравнению с другими вариантами на международном рынке — как с точки зрения финансов, так и с позиции надёжности игрока. В то же время "Реал Сосьедад" традиционно неохотно расстаётся со своими лидерами, что делает вопрос переговоров непростым.

Готовность игрока к переходу

Сам Оярсабаль осведомлён об интересе со стороны "Барселоны" и, по информации источника, не возражает против смены клуба. Нападающий готов рассмотреть переход в команду с более высокими амбициями при условии убедительного спортивного проекта и уважения к его роли на поле. При этом на данный момент официальных переговоров между клубами не ведётся.


Евро-2024 и текущая форма

Микель Оярсабаль стал национальным героем Испании на чемпионате Европы 2024 года. В финале турнира против Англии (2:1) именно он забил победный мяч за четыре минуты до конца основного времени, принеся своей сборной титул.

В текущем сезоне 28-летний форвард провёл 19 матчей в Ла Лиге, отметился восемью голами и тремя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

ПСЖ официально объявил о трансфере таланта "Барселоны"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
16 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
17 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Болонья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 февраля 00:45   •   не начат
Болонья
Болонья
(Болонья)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Болонья
Ничья
Милан
Проголосовало 22 человек

Реклама

Живи спортом!