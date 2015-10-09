Казахстанские боксеры узнали соперников на первом турнире в 2026 году

Определились первые соперники казахстанских боксеров на турнире Boxam Elite, который пройдёт с 3 по 8 февраля в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В мужской сетке Казахстан будет представлен 18 спортсменами в десяти весовых категориях. В женской - выступят 14 боксерш в девяти весовых категориях.

Соперники мужской команды:

50 кг. Санжар Ташкенбай - Риши Сингх (Индия)

50 кг. Бекзат Онгаров - Исаак Рок (Канада)

55 кг. Махмуд Сабырхан - Изайя Гаучер (Франция)

55 кг. Бексултан Боранбек - Эндрю Каллем Аарон (Шотландия)

60 кг. Серик Темиржанов - Махмуд Аль Чабтун (Нидерланды)/Кеома Али Аль Ахмади (Канада)

60 кг. Даулет Молдашев - Джейк Драйден (Англия)

65 кг. Санатали Тольтаев - Габриэль Лабри (Канада)

70 кг. Торехан Сабырхан - Айлтон Монтейро (Кабо-Верде)

70 кг. Нурбек Мурсал - Витайя Чансон (Таиланд)

75 кг. Тимур Нурсеитов - Адмилсон Таварез (Кабо-Верде)/Кайл Шоу-Туллен (Англия)

75 кг. Аман Консбеков - Лукаш Зыгула (Польша)

80 кг. Ерасыл Жакпеков - Джошуа Офори (Канада)

80 кг. Азамат Бектас - Джамал Кулиев (Украина)

85 кг. Нурбек Оралбай - Данило Жасан (Украина)

90 кг. Онталап Рахманов - Леон Кермас (Эстония)

90 кг. Сагындык Тогамбай - Айзек Око (Англия)/Богдан Толмачов (Украина)

+90 кг. Нурасыл Асылхан - Саван Гилл (Индия)

+90 кг. Айбек Оралбай - Мэтт Ульямс (Англия)

Соперники женской команды:

48 кг. Елянур Турганова - Арбич Дель Лопез (Испания)

51 кг. Рахима Абдумежитова - Ноэлия Гутиерез (Испания)

54 кг. Сымбат Алискар - Прити (Индия)

57 кг. Шахназ Исаева - Габриэла Вирхайм (Нидерланды)

60 кг. Виктория Графеева - Аяжан Ермек (Казахстан)/Мауд ван дер Торн (Нидерланды)

60 кг. Виктория Байдукова - Татьяна Довгаль (Украина)/Лиза Новесюр (Франция)

65 кг. Назерке Серик - Анна Дженни (Швейцария)

65 кг. Акнар Ишанова - Асем Танатар (Казахстан)/Каял (Индия)

70 кг. Азиза Исина - Арундати Чурдари (Индия)

80 кг. Гузаль Садыкова

+80 кг. Умида Садыкова - Каур Манкират (Индия)

+80 кг. Панар Сейтханкызы - Лючина Ортиз Тиндая (Испания)

С составом мужской команды можно ознакомиться здесь. Состав женской команды представлен по этой ссылке.

Напомним, предстоящий турнир станет первым официальным стартом для сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова, который 10 января сменил на этом посту Кайрата Сатжанова.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!