Профи-бокс
Сегодня 12:52
 

Объявлен титульный бой Казахстан - Россия на профессиональном ринге

  Комментарии

Объявлен титульный бой Казахстан - Россия на профессиональном ринге

Казахстанский боксёр Рай Сейтжанов (12-1, 8 КО) определился с датой следующего выхода на профессиональный ринг, передают Vesti.kz.

Как сообщает портал BoxRec, возвращение 26-летнего бойца состоится 4 февраля в Челябинске (Россия). Соперником Сейтжанова станет непобеждённый россиянин Иван Козловский (12-0, 4 КО).

Поединок рассчитан на десять раундов, а на кону будет стоять титул чемпиона Евразийского боксёрского парламента (EBP) в первом полусреднем весе.

Для Сейтжанова этот бой станет первым с сентября 2025 года. В своём предыдущем поединке, который прошёл в Екатеринбурге, казахстанец одержал победу единогласным решением судей над белорусом Евгением Долголевцом (8-1, 4 КО).


Чемпион по боксу из Узбекистана решил выступать за Казахстан

