Чемпион по боксу из Узбекистана решил выступать за Казахстан

Этнический казах, боксёр Саят Ильясов, ранее выступавший за сборную Узбекистана, принял решение продолжить карьеру под флагом Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Аслана Каженова.

По его информации, Ильясов будет представлять Мангистаускую область на внутренних соревнованиях, а личным тренером спортсмена в Казахстане может стать Марат Жакиев.

Также ожидается, что уже в марте боксёр проведет дебютный поединок на профессиональном ринге в рамках вечера бокса одной из промоутерских компаний Казахстана.

"Выступавший за сборную Узбекистана наш қандас Саят Илиясов теперь будет представлять Казахстан. В национальных соревнованиях он станет выступать за Мангистаускую область. Соответственно, его личным тренером в Казахстане может стать Марат Жакиев. Кроме того, есть информация, что в марте он проведёт дебютный бой на профессиональном ринге в рамках вечера бокса промоутерской компании Adal Promotions", — пишет Каженов.

Ранее Саят Ильясов представлял сборную Узбекистана на международной арене. В 2022 году он завоевал бронзовую медаль молодёжного чемпионата Азии, а в 2025-м стал чемпионом Азии среди боксеров до 22 лет.

Оспорена победа России над Казахстаном в финале ЧМ-2025 по боксу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!