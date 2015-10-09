Поражением с 7 шайбами завершился матч "Барыса" с аутсайдером КХЛ

Столичный "Барыс" уступил "Адмиралу" из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Матч в Астане завершился со счетом 5:2 в пользу гостей.

В первом периоде на пятой минуте "Адмирал" вышел вперед после гола Дмитрия Завгороднего. Во втором периоде на 25-й минуте Тайс Томпсон восстановил равновесие.

На 30-й минуте Дмитро Тимашов вновь вывел гостей вперед. На 34-й минуте Кайл Олсон забросил третью шайбу в ворота "Барыса".

В третьем периоде Степан Старков на 48-й минуте сделал счет 4:1, а на 51-й минуте Вячеслав Основин оформил пятое взятие ворот "Кайрата".

На 52-й минуте Джейк Масси из "Барыса" установил окончательный счет.

"Барыс" сыграл 52 матча и набрал 39 очков. Астанчане занимают предпоследнее десятое место в Восточной конференции.

У "Адмирала" 36 баллов после 49 матчей и последняя, десятая строчка в таблице "Востока".

