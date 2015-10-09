Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КХЛ
Сегодня 21:17
 

Поражением с 7 шайбами завершился матч "Барыса" с аутсайдером КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Поражением с 7 шайбами завершился матч "Барыса" с аутсайдером КХЛ ©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" уступил "Адмиралу" из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Столичный "Барыс" уступил "Адмиралу" из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Матч в Астане завершился со счетом 5:2 в пользу гостей.

В первом периоде на пятой минуте "Адмирал" вышел вперед после гола Дмитрия Завгороднего. Во втором периоде на 25-й минуте Тайс Томпсон восстановил равновесие.

На 30-й минуте Дмитро Тимашов вновь вывел гостей вперед. На 34-й минуте Кайл Олсон забросил третью шайбу в ворота "Барыса".

В третьем периоде Степан Старков на 48-й минуте сделал счет 4:1, а на 51-й минуте Вячеслав Основин оформил пятое взятие ворот "Кайрата".

На 52-й минуте Джейк Масси из "Барыса" установил окончательный счет.

"Барыс" сыграл 52 матча и набрал 39 очков. Астанчане занимают предпоследнее десятое место в Восточной конференции.

У "Адмирала" 36 баллов после 49 матчей и последняя, десятая строчка в таблице "Востока".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Москва   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 января 21:30   •   не начат
Спартак
Спартак
(Москва)
- : -
СКА
СКА
(Санкт-Петербург)
Кто победит в основное время?
Спартак
Ничья
СКА
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!