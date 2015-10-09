"Манчестер Сити" согласился на продажу норвежца в клуб АПЛ

"Фулхэм" достиг договорённости с "Манчестер Сити" о трансфере норвежского вингера Оскара Бобба, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб заплатит за 22-летнего футболиста 27 миллионов фунтов (31 млн евро).

Бобб перебрался в академию "Манчестер Сити" в 2019 году, а спустя четыре года дебютировал за основную команду "горожан".

В нынешнем сезоне норвежец провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Контракт вингера с "Манчестер Сити" действует до 2029 года, а Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро.

