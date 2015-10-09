Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
Сегодня 13:25
 

Черчесов решил судьбу Кенжебека и Самородова в "Ахмате"

  Комментарии

Поделиться
Главный тренер грозненского "Ахмата" и экс-наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов выбрал состав на товарищеский матч против "Вардара" из Северной Македонии, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский вингер Максим Самородов появится на поле с первых минут. Его коллега по амплуа и соотечественник Галымжан Кенжебек начнёт встречу со скамейки запасных.

Состав "Ахмата" на матч с "Вардаром"

  • Шелия (вр);
  • Уциев (к);
  • Ндонг;
  • Цаке;
  • Богосавац;
  • Гадио;
  • Пряхин;
  • Садулаев;
  • Касинтура;
  • Самородов;
  • Мелкадзе.

Напомним, Галымжан Кенжебек присоединился к грозненскому клубу 10 января текущего года, тогда как Максим Самородов защищает цвета "Ахмата" с лета 2024 года.

Встреча "Ахмат" - "Вардар" состоится сегодня, 29 января, и начнётся в 13:30 по казахстанскому времени.

