Черчесов решил судьбу Кенжебека и Самородова в "Ахмате"

Главный тренер грозненского "Ахмата" и экс-наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов выбрал состав на товарищеский матч против "Вардара" из Северной Македонии, передают Vesti.kz.

Казахстанский вингер Максим Самородов появится на поле с первых минут. Его коллега по амплуа и соотечественник Галымжан Кенжебек начнёт встречу со скамейки запасных.

Состав "Ахмата" на матч с "Вардаром"

Шелия (вр);

Уциев (к);

Ндонг;

Цаке;

Богосавац;

Гадио;

Пряхин;

Садулаев;

Касинтура;

Самородов;

Мелкадзе.

Напомним, Галымжан Кенжебек присоединился к грозненскому клубу 10 января текущего года, тогда как Максим Самородов защищает цвета "Ахмата" с лета 2024 года.

Встреча "Ахмат" - "Вардар" состоится сегодня, 29 января, и начнётся в 13:30 по казахстанскому времени.

Черчесов объявил решение по Кенжебеку и Самородову в "Ахмате"

