Черчесов решил судьбу Кенжебека и Самородова в "Ахмате"

Главный тренер грозненского "Ахмата" и экс-наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов выбрал состав на товарищеский матч против "Вардара" из Северной Македонии, передают Vesti.kz.
Казахстанский вингер Максим Самородов появится на поле с первых минут. Его коллега по амплуа и соотечественник Галымжан Кенжебек начнёт встречу со скамейки запасных.
Состав "Ахмата" на матч с "Вардаром"
- Шелия (вр);
- Уциев (к);
- Ндонг;
- Цаке;
- Богосавац;
- Гадио;
- Пряхин;
- Садулаев;
- Касинтура;
- Самородов;
- Мелкадзе.
Напомним, Галымжан Кенжебек присоединился к грозненскому клубу 10 января текущего года, тогда как Максим Самородов защищает цвета "Ахмата" с лета 2024 года.
Встреча "Ахмат" - "Вардар" состоится сегодня, 29 января, и начнётся в 13:30 по казахстанскому времени.
Черчесов объявил решение по Кенжебеку и Самородову в "Ахмате"
