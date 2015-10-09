Казахстанский клуб усилился опытным легионером

Футбольный клуб "Кызылжар" объявил о трансфере болгарского защитника Пламена Галабова, передают Vesti.kz.
C игроком подписан контракт на один год.
30-летний Галабов в разное время играл за шотландский "Данди", израильские "Маккаби" Петах-Тиква, "Бейтар", "Маккаби" Нетания, болгарские "Этыр", ЦСКА София и "Литекс". С 2020 года начал вызываться в сборную Болгарии.
Ранее "Кызылжар" объявил об уходе российского защитника Андрея Васильева. Также стало известно, что "казахский Златан" определился с клубом на новый сезон, а главный тренер команды КПЛ необычным способом добился права комплектовать состав.
