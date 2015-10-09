Казахстанский клуб усилился опытным легионером

Футбольный клуб "Кызылжар" объявил о трансфере болгарского защитника Пламена Галабова, передают Vesti.kz.

C игроком подписан контракт на один год.

30-летний Галабов в разное время играл за шотландский "Данди", израильские "Маккаби" Петах-Тиква, "Бейтар", "Маккаби" Нетания, болгарские "Этыр", ЦСКА София и "Литекс". С 2020 года начал вызываться в сборную Болгарии.

