Казахстанский клуб решил судьбу опытного футболиста

Футбольный клуб "Кызылжар" из Петропавловска объявил об уходе российского защитника Андрея Васильева, передают Vesti.kz.

33-летний игрок представлял "Кызылжар" с 2025 года.

В минувшем сезоне он провёл 25 матчей и забил один гол.

В его карьере также были белорусские "Неман" (Гродно), "Гомель", "Торпедо" (Минск), российские "Чайка", "Зенит-2", "Арсенал" (Тула), "Динамо" (СПб) и "Ростов". В своё время играл за сборную России до 19 лет.

"Кызылжар" финишировал на девятом месте в таблице КПЛ-2025.

