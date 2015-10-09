Один гол решил исход матча с участием Кенжебека и Самородова

Грозненский "Ахмат" обыграл северомакедонский "Вардар" на учебно-тренировочном сборе в Турции, передают Vesti.kz.

Контрольная игра завершилась со счётом 1:0. Решающий гол с пенальти на 25-й минуте забил Георгий Мелкадзе, который сам и заработал 11-метровый удар.

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов отыграл первый тайм за "Ахмат", а другой казахстанец — Галымжан Кенжебек — появился на поле во втором тайме.

Напомним, Галымжан Кенжебек присоединился к грозненскому клубу 10 января текущего года, подписав контракт до 2030-го, тогда как Максим Самородов защищает цвета "Ахмата" с лета 2024-го.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!