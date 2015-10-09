АПЛ против Испании, Италии, Германии и Франции — кто доминирует в еврокубках?

Среди ведущих европейских чемпионатов наибольшее представительство в еврокубках сохраняет Английская Премьер-лига, сообщают Vesti.kz.

В Лиге чемпионов за Англию продолжают бороться "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл". Испанию представляют "Барселона", "Реал" и "Атлетико", Италию — "Интер", "Ювентус" и "Аталанта", Германию — "Бавария", "Байер" и "Боруссия" Дортмунд, а Францию — "ПСЖ" и "Монако".

В Лиге Европы групповой этап успешно прошли: из АПЛ — "Астон Вилла" и "Ноттингем Форест", из Ла Лиги — "Бетис" и "Сельта", из Серии А — "Рома" и "Болонья", из Бундеслиги — "Фрайбург" и "Штутгарт", из Лиги 1 — "Лион" и "Лилль".

В Лиге конференций Англию представляют "Кристал Пэлас", Испанию — "Райо Вальекано", Италию — "Фиорентина", Германию — "Майнц", а Францию — "Страсбур".

В итоге в еврокубках УЕФА остаются 9 клубов из АПЛ, по 6 — из Испании, Италии и Германии, и 5 — из Франции.

