Звезда за 50 миллионов евро ненавидит играть против казахстанских клубов: у него есть причина

Защитник сборной Италии Риккардо Калафьори в очередной раз провалил матч против казахстанского клуба в еврокубках. Несмотря на победу "Арсенала" над "Кайратом" (3:2), он получил достаточно критики от общественности. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его битвах с казахстанскими командами.

23-летний универсальный защитник имеет ценник 50 миллионов евро по версии Transfermarkt, он выступает за лондонцев с лета 2024 года, и ради него канониры раскошелились на 45 миллионов евро.

Провальный тайм против "Кайрата" в Лиге чемпионов

В 20-х числах декабря Калафьори получил мышечную травму, из-за которой пропустил девять матчей "Арсенала" во всех турнирах и не играл больше месяца. Возвращение на поле совпало с матчем заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата" на "Эмирейтс".

Главный тренер Микель Артета решил задействовать Калафьори с первых минут, но камбэк итальянца в состав получился провальным. Уже на шестой минуте он срубил нападающего гостей Жоржиньо Монтейру и получил жёлтую карточку, привезя пенальти, с которого алматинцы забили свой первый гол.

В итоге Артета убрал Риккардо с поля в перерыве, выпустив Пьеро Инкапье. Аналитический портал Sofascore поставил ему худшую оценку в матче, даже ниже, чем у всех игроков "Кайрата" - 5,9. А их коллеги из Flashscore оценили действия оборонца в 5,8 по десятибалке, что также стало худшим показателем среди хозяев.

Вот момент того самого фола с назначенным в ворота "Арсенала" пенальти:

Калафьори уже проваливался в матчах с казахстанцами ранее

В сезоне 2023/24, за год до своего трансфера в "Арсенал", Калафьори играл за швейцарский "Базель" во втором отборочном раунде Лиги конференций. В соперники им выпал костанайский "Тобол". Первая игра проходила в Швейцарии, и уже в ней гости шокировали соперников.

"Тобол" одержал выездную победу со счётом 3:1, все казахстанцы восхищались красивым ударом Рамазана Оразова и хвалили за гол Ислама Чеснокова. А вот Калафьори стал одним из антигероев встречи, схлопотав удаление за вторую жёлтую на 69-й минуте. Причём к тому моменту его команда уже играла в меньшинстве. Получается, дальше "Базель" действовал уже вдевятером.

Калафьори получил красную после жёсткого фола против Чеснокова:

Удаление произошло при счёте 1:2, а через две минуты Чесноков установил окончательный результат на табло - 1:3 в пользу "Тобола". В ответке швейцарцы одержали победу без Калафьори в составе - 2:1, но этого было недостаточно для сохранения прописки в еврокубках. Так команда вылетела из Лиги конференций от казахстанского коллектива.

По итогам первой игры Риккардо получил оценку 4,9 от аналитиков портала Flashscore, тем самым став худшим игроком матча.

Получается, Калафьори второй раз в карьере сыграл с клубом из Казахстана в еврокубках, и вновь это выступление обернулось грандиозным провалом. Пусть в этот раз его команда и выиграла, но привезённый пенальти, ранняя карточка и замена в перерыве - это провал без каких-либо преувеличений.

Поэтому можно сказать, что теперь Риккардо точно ненавидит играть против казахстанских команд.

Фото: ФК "Тобол"©️

