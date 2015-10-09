Анарбеков рядом с Мбаппе: "Матч ТВ" оценил сенсацию Лиги чемпионов

Популярный российский спортивный телеканал "Матч ТВ" оценил достижение вратаря "Кайрата" и сборной Казахстана Темирлана Анарбекова в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Игрок алматинцев попал в топ-3 лучших игроков турнира по версии аналитического портала SofaScore вместе с нападающим "Реала" Килианом Мбаппе и вратарем норвежского "Будё-Глимта" Никитой Хайкиным.

"Вратари из России и Казахстана – среди лучших игроков группового этапа ЛЧ. Хайкин и Анарбеков поймали прайм в этом сезоне. Мбаппе, конечно, сложно опередить. Но всё равно прокричим УРАААА и АЛГАААААА!" - пишет канал.

Напомним, Анарбеков принял участие в восьми матчах Лиги чемпионов - дважды сыграв в квалификации и шесть раз на основном этапе турнира, который стал для алматинцев дебютным.

На его счету 13 пропущенных мячей.

"Кайрат" набрал одно очко и финишировал на последнем, 36 месте в таблице общего этапа.

