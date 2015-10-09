"Реал", ПСЖ и "Ювентус" узнали соперников по стыкам ЛЧ

Сегодня, 30 января, в Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Стыковые матчи Лиги чемпионов сезона-2025/26:

• "Монако" — "Пари Сен-Жермен";

• "Бенфика" — "Реал" Мадрид;

• "Карабах" — "Ньюкасл";

• "Будё-Глимт" — "Интер";

• "Галатасарай" — "Ювентус";

• "Боруссия" Дортмунд — "Аталанта";

• "Брюгге" — "Атлетико" Мадрид;

• "Олимпиакос" — "Байер".

Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Победители стыковых противостояний выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмёркой лучших клубов общего этапа Лиги чемпионов. Жеребьёвка этой стадии запланирована на 27 февраля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!