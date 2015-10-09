"Реал", ПСЖ и "Ювентус" узнали соперников по стыкам ЛЧ

Сегодня, 30 января, в Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.
Стыковые матчи Лиги чемпионов сезона-2025/26:
• "Монако" — "Пари Сен-Жермен";
• "Бенфика" — "Реал" Мадрид;
• "Карабах" — "Ньюкасл";
• "Будё-Глимт" — "Интер";
• "Галатасарай" — "Ювентус";
• "Боруссия" Дортмунд — "Аталанта";
• "Брюгге" — "Атлетико" Мадрид;
• "Олимпиакос" — "Байер".
Первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Победители стыковых противостояний выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмёркой лучших клубов общего этапа Лиги чемпионов. Жеребьёвка этой стадии запланирована на 27 февраля.
