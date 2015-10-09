Стали известны все пары стыковых матчей Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги Европы, передают Vesti.kz.
Команды, занявшие 9–24-е места на общем этапе, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьмерке сильнейших клубов.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
• "Лудогорец" — "Ференцварош"
• "Панатинаикос" — "Виктория"
• "Динамо" Загреб — "Генк"
• ПАОК — "Сельта"
• "Селтик" — "Штутгарт"
• "Фенербахче" — "Ноттингем Форест"
• "Бранн" — "Болонья"
• "Лилль" — "Црвена Звезда"
Когда пройдут стыковые матчи?
Первые встречи состоятся 19 февраля, а ответные — 26 февраля.
Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмеркой лучших команд общего этапа. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 27 февраля.
