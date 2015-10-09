Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига Европы
Сегодня 18:35
 

Стали известны все пары стыковых матчей Лиги Европы

  Комментарии

Стали известны все пары стыковых матчей Лиги Европы ©Depositphotos/rarrarorro

В Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги Европы, передают Vesti.kz.

В Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги Европы, передают Vesti.kz.

Команды, занявшие 9–24-е места на общем этапе, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьмерке сильнейших клубов.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

• "Лудогорец" — "Ференцварош"
• "Панатинаикос" — "Виктория"
• "Динамо" Загреб — "Генк"
• ПАОК — "Сельта"
• "Селтик" — "Штутгарт"
• "Фенербахче" — "Ноттингем Форест"
• "Бранн" — "Болонья"
• "Лилль" — "Црвена Звезда"

Когда пройдут стыковые матчи?

Первые встречи состоятся 19 февраля, а ответные — 26 февраля.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмеркой лучших команд общего этапа. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 27 февраля.

Турнирная таблица "Лига Европы 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Лион 8 7 0 1 18-5 21
2 Астон Вилла 8 7 0 1 14-6 21
3 Митьюлланд 8 6 1 1 18-8 19
4 Порту 8 5 2 1 13-7 17
5 Бетис 8 5 2 1 13-7 17
6 Брага Спортинг 8 5 2 1 11-5 17
7 Фрайбург 8 5 2 1 10-4 17
8 Рома 8 5 1 2 13-6 16
9 Генк 8 5 1 2 11-7 16
10 Болонья 8 4 3 1 14-7 15
11 Штутгарт-1893 8 5 0 3 15-9 15
12 Ференцварош 8 4 3 1 12-11 15
13 Ноттингем Форест 8 4 2 2 15-7 14
14 Виктория П 8 3 5 0 8-3 14
15 Црвена Звезда 8 4 2 2 7-6 14
16 Сельта 8 4 1 3 15-11 13
17 ПАОК 8 3 3 2 17-14 12
18 Лилль 8 4 0 4 12-9 12
19 Фенербахче 8 3 3 2 10-7 12
20 Панатинаикос 8 3 3 2 11-9 12
21 Селтик 8 3 2 3 13-15 11
22 Лудогорец-1945 8 3 1 4 12-15 10
23 Динамо З 8 3 1 4 12-16 10
24 Бранн 8 2 3 3 9-11 9
25 Янг Бойз 8 3 0 5 10-16 9
26 Штурм 8 2 1 5 5-11 7
27 ФКСБ Стяуа 8 2 1 5 9-16 7
28 Гоу Эхед Иглз 8 2 1 5 6-14 7
29 Фейеноорд 8 2 0 6 11-15 6
30 Базель 8 2 0 6 9-13 6
31 Зальцбург 8 2 0 6 10-15 6
32 Глазго Рейнджерс 8 1 1 6 5-14 4
33 Ницца Олимпик 8 1 0 7 7-15 3
34 Утрехт 8 0 1 7 5-15 1
35 Мальме 8 0 1 7 4-15 1
36 Маккаби Т-А 8 0 1 7 2-22 1

