Стали известны все пары стыковых матчей Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги Европы, передают Vesti.kz.

Команды, занявшие 9–24-е места на общем этапе, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьмерке сильнейших клубов.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

• "Лудогорец" — "Ференцварош"

• "Панатинаикос" — "Виктория"

• "Динамо" Загреб — "Генк"

• ПАОК — "Сельта"

• "Селтик" — "Штутгарт"

• "Фенербахче" — "Ноттингем Форест"

• "Бранн" — "Болонья"

• "Лилль" — "Црвена Звезда"

Когда пройдут стыковые матчи?

Первые встречи состоятся 19 февраля, а ответные — 26 февраля.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмеркой лучших команд общего этапа. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 27 февраля.

