Англия
Сегодня 19:02
 

"Манчестер Сити" продал норвежского форварда: известна сумма трансфера

"Манчестер Сити" продал норвежского форварда: известна сумма трансфера

Вингер сборной Норвегии по футболу Оскар Бобб перешёл в "Фулхэм" из "Манчестер Сити" за 27 миллионов фунтов стерлингов, передают Vesti.kz.

Вингер сборной Норвегии по футболу Оскар Бобб перешёл в "Фулхэм" из "Манчестер Сити" за 27 миллионов фунтов стерлингов, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" сохраняет за собой 20 процентов от суммы последующей продажи и право на выкуп.

22-летний Бобб выступал за молодёжные академии норвежских клубов "Люн" и "Волеренга". В июле 2019 года стал игроком футбольной академии "Манчестер Сити". Играл за сборные Норвегии до 16, 17, 18, 19 и 21 года. С 2023-го начал вызывать в основную сборную своей страны.

В нынешнем сезоне сыграл 15 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах и забил один гол.

